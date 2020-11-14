Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко

Вживання солодощів і низька фізична активність ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводні (продукти. - Ред.), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", - зазначив посадовець.

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