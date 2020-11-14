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Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко

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Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко
Вживання солодощів і низька фізична активність ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводні (продукти. - Ред.), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", - зазначив посадовець.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    все на укладку асфальта!!!!
    во-первых: высокая физическая активность
    во-вторых: на свежем воздухе
    в-третьих: работа-занятие-отдых-хобби))) не наказуемые даже по выходным
    и последнее - единственная доступная как бы... вакцина от короновируса (ибо все отэто на ковидные деньги)
  • Павел Орехов
    А воровство денег предназначенных на медицину очень отягощает будущий тюремный срок. Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6387
  • Привет
    А асфальт облегчает течение болезни...или как?? Или зачем дкньги ковидного фонда в него закатываются вместо того что бы строить больницы ..закупать оборудование и мотивировать врачей??
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