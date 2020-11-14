За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу у 1 053 осіб підтвердили коронавірус, померли 12 хворих, видужали - 369.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1053 хворих на коронавірус.



Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 950 киян.



Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699.



Захворіли:

-604 жінки, віком від 18 до 86 років;

-376 чоловіків, віком від 18 до 89 рокiв;

-36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.



Захворіли також 39 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18 702 мешканці Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки", - розповів Кличко.

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