Новини • Коронавірус і карантин

Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now

8 33769
Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now
Згідно з аналізом організації Global Justice Now, потенційну вакцину від COVID-19 закуповують найбагатші країни світу.

Американська фармацевтична компанія Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від коронавірусної інфекції. Про це пише британська газета The Independent, посилаючись на аналіз некомерційної організації Global Justice Now, що базується у Великій Британії,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон

Згідно зі звітом, переважну більшість із 1,3 млрд доз вакцини, які Pfizer збирається виготовити у 2021 році, продали Великій Британії, Японії, США та країнам ЄС.

В організації вважають, що продаж вакцини найбагатшим країнам ставить під загрозу справедливий доступ до ліків.

Дослідження, проведене Фондом Білла та Мелінди Гейтс, свідчить, що справедливий розподіл вакцин проти COVID-19 може запобігти 61% подальших смертей, тоді як розподіл ліків між багатими країнами – лише 33%.

9 листопада Pfizer заявила, що вакцина проти COVID-19 BNT162b2, розроблена спільно із німецькою BioNTech, показала понад 90% ефективності у третій фазі клінічних випробувань. Компанія ще продовжує дослідження.

Також читайте: За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус назвав цю вакцину "дуже багатообіцяльною".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Гептимирон
    Вакцины не бывают на 100 процентов эффективны. 90 процентов это очень хороший показаьель.
    Так же пандемия прекращается при вакцинировании не менее 65 процентов населения.
    С нашими дебилами, которые воюют с антибиотиками и за клпейку удавятся преспективы так себе.
  • Гыг с Вами
    чтобы прекратить эпидемию достаточно и 50%...
    вакцина не лечит-она предупреждает заболевание,вызывает иммунитет к вирусу.
    поэтому при 90% просто появляется коллективный иммунитет,и оставшиеся 10% просто не заболеют-им не от кого будет заразиться Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 1091
  • Ksenia VB
    рашка найперший розплідник війн, хвороб, особливо ментальних
    їм вакцину не продавати.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини