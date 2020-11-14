Два військовослужбовці померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 179 випадків зараження коронавірусною інфекцією, зафіксовані ще два летальних випадки від COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10.00 14 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2494 особи", - сказано в повідомленні.

За останню добу двоє людей в ЗСУ померли від коронавірусу. Померли військовослужбовець із Житомирської області та працівник ЗС України зі Львівщини. Обидва, за наявною інформацією, мали хронічні супутні захворювання.

"Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - йдеться в повідомленні.

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Із 179 нових випадків захворювання COVID-19 в установи охорони здоров'я госпіталізовані 27 осіб. Також вдома під наглядом медичної служби перебуває 152 особи:

"Стан здоров'я пацієнтів задовільний", - сказано в повідомленні.