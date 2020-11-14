Новини • Місцеві вибори-2020

Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ

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Кандидат в депутати Владислав Пруський пообіцяв мешканцям одного з багатоквартирних будинків побудувати у них у дворі доріжку. Його помічник привіз на подвір'я будматеріали, робітники почали будівництво, але коли Пруський програв, роботи зупинилися, а бруківку і щебінь забрали.

Про це "Суспільному" розповів один з мешканців будинку на вул. Воробкевича на ім'я Роман, інформує Цензор.НЕТ.

"Переважно його помічник тут бігав. Вони привезли ці поребрики, щебінь, бруківку", — каже чернівчанин.

Втім, за його словами, роботи ще не встигли завершити, як кандидат приїхав після виборів та наказав забрати матеріали. Аргументував тим, що за нього "проголосували лише декілька людей".

Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ 01

Владислав Пруський балотувався у Першому виборчому округу в Чернівцях, в який входить вулиця Воробкевича. У телефонній розмові з журналістами він заперечує, що привозив бруківку.

Також дивіться: Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заступник голови обласного комітету виборців Ігор Бабюк у коментарі Суспільному сказав, що облаштування благоустрою за гроші кандидата може розцінюватись як непрямий підкуп виборців.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Эт о все нутро зеленого помоечного отребья.
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Глупости.
    Мужик поступил совершенно правильно!

    Дело в том, что лохторат привык к "бесплатным подаркам" перед выборами: гречке, 200 грн. пенсу, дорожке, песку в песочницах, асфальту...
    Так вот - лохторат надо от этого отучать.
    Лохторату нужно вбивать (желательно коваными сапогами): подарков нет и не бывает.
    Даром никто ничего не дает.
    Дают "даром" гречку? - та с тебя последние трусы потом сдерут за ту гречку.
    Насыпал Котлета песок в песочницы? - да ты жрать потом тот песок будешь.
    И т.п.

    У лохтората должно отложиться: если перед выборами что-то дают "бесплатно" - будет больно.
    Потому мужик сделал великое дело.
    Он начал лохторат воспитывать.
    Респект.
  • Andriy Kalnyshevsky
    просто "слуга народа"
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