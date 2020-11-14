Новини • Коронавірус і карантин

У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

4 50424
У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 14 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в п'яти областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок в Україні становить 54,6%.

Також читайте: Двоє військовослужбовців померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах України.

У пяти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ 01
У пяти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    єто такая "борьба с ковидом" - публикация, нахер никому не нужной, статистики. К тому же лживой.
  • Стопор
    Это когда на сто коек Феофании лежат Зеля и Ермак, а рядом в инфекционке на сто коек сто больных то загрузка коек 51% вот как то так
  • юра Лонг
    Где центр этой брехливой статистики чтоб каждый мог в своем городе проверить что там малюють в Киеве. Приват банк знает сколько копеек у каждого на счету. Но степаше легче лапшу вешать .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини