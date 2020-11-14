У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в п'яти областях України.