У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
4 50424
Станом на 14 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в п'яти областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.
Завантаженість ліжок в Україні становить 54,6%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах України.