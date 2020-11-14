Список "коронавірусних" країн оновлено: Туреччина, Єгипет та Албанія, як і раніше, "зелені"

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон.

Про це Цензор.НЕТ немає повідомляє з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

У "зеленій" зоні як і раніше перебувають Албанія, Єгипет і Туреччина.

Болгарія, Хорватія і Чорногорія залишаються "червоними". При цьому в деяких з цих країн почали діяти суворіші обмеження.

Станом на 13 листопада в "червону" зону потрапили 45 країн, в тому числі: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Іспанія, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

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При цьому з "зеленої" в "червону" зону перемістилися Литва і Сербія, тоді як з "червоної" в "зелену" відправився Ліван.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають відправитися на самоізоляцію із застосуванням програми "Дій вдома". Достроково припинити самоізоляцію можливо після отримання негативного ПЛР-тесту.

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В "зелену" зону потрапили Україна і ще 148 країн, серед яких: Австралія, Азербайджан, Албанія, Білорусь, Бразилія, Греція, Данія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірландія, Ісландія, Казахстан, Канада, Кенія, Кіпр, Китай, Колумбія , Куба, Латвія, Ліван, Мальдіви, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Парагвай, Перу, Росія, Саудівська Аравія, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Шрі-Ланка, Японія та інші.

Після повернення з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус або йти на самоізоляцію.