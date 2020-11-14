Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих

Єреван і Баку обмінялися тілами загиблих при конфлікті в Нагірному Карабасі.

Про це повідомило міністерство оборони Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ.

"Було здійснено збір тіл кількох військовослужбовців, які загинули на полі бою навколо міста Шуша. В рамках цієї гуманітарної акції тіла загиблих військовослужбовців збройних сил Вірменії були зібрані і передані вірменській стороні. Також в рамках цієї акції були прийняті тіла шести військовослужбовців Азербайджанської Армії, які загинули під час боїв навколо міста Шуша", - сказано в повідомленні.

Міноборони Азербайджану зазначає, що обмін тілами загиблих був здійснений за посередництва розташованих в районі конфлікту російських "миротворців".

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