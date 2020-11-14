Новини • Коронавірус і карантин

Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини

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Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав представників бізнесу з розумінням поставитися до необхідності введення такого заходу як карантин вихідного дня, адже це допоможе зберегти життя людей.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, по Міністерству економіки запропонують вам якийсь механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Подумайте, що в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини. Ця людина, вже після епідемії, буде ходити в ваш ресторан, ваше кафе", - звернувся керівник МОЗ до підприємців.

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Він також навів приклад Ізраїлю, де завдяки впровадженню карантину вихідного дня не лише було зупинене зростання захворюваності на COVID-19, а й відбулося зниження його рівня.

"Якщо ми будемо зменшувати поширення (коронавірусу. - Ред.) хоча б ці два дні, ми суттєво зменшимо навантаження на медичну систему", - підкреслив міністр.

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Топ коментарі

  • Александр Лихошва
    Ну это похоже на высер, чем на объяснение
  • Nikolai Chizhevsky
    Лицемерные мерзкие твари от президента Зебила до Степанова и других зеленых гнид как вы цените жизнь людей мы все увидили на сержанте разведчике Ярослава Журавля не говоря про простых смертных предприниматели продавцы консультанты по домам так как скоро будут выбирать от нехватки ивл кому жить а кому нет на деньги которые вы все закатали в асфальт разворовали с ковид фонда чем купить медикаменты апараты ивл или купить масок и раздавать бесплатно или за символичесукю плату
  • Sophia-Maria Duglass
    Степанов- мозги включи - ВЫ ЖЕ НЕ ОСВОБОДИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ( СПД) ОТ НАЛОГОВ !!!!!!
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