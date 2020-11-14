Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, по Міністерству економіки запропонують вам якийсь механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Подумайте, що в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини. Ця людина, вже після епідемії, буде ходити в ваш ресторан, ваше кафе", - звернувся керівник МОЗ до підприємців.
Він також навів приклад Ізраїлю, де завдяки впровадженню карантину вихідного дня не лише було зупинене зростання захворюваності на COVID-19, а й відбулося зниження його рівня.
"Якщо ми будемо зменшувати поширення (коронавірусу. - Ред.) хоча б ці два дні, ми суттєво зменшимо навантаження на медичну систему", - підкреслив міністр.