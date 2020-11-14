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Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі

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Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі
Лідер грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух", глава виконкому Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі звернувся до грузинських поліцейських із закликом не виконувати наказ влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинське видання  "Interpressnews".

"Я хочу сказати поліції: у вас взагалі є матері? Вам не соромно? Які накази ви виконуєте і як вас змусили замовкнути?" - звернувся Саакашвілі до поліцейських.

Саакашвілі нагадав правоохоронцям, що раніше вони були "поліцією №1 в світі".

"Як вам не соромно? Які накази ви виконуєте? Ви були поліцією №1 в світі, Грузія пишалася вами ... Не можна, щоб ця поліція піднімала руку проти грузинського народу. Не бійтеся цього, ми підійшли до кінця", - заявив він.

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Політик закликав прихильників опозиції не припиняти боротьбу проти фальсифікації виборів.

Нагадаємо, 1 листопада в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція заявила про фальсифікації і відмовилася визнавати результати голосування. Силовики розігнали акції протесту за допомогою водометів. Зараз влада і опозиція Грузії перебувають в процесі переговорів.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Езжай и призывай. Легко призывать из киевского ресторана, обожравшись чем-то вкусненьким. Попробуй сделать это находясь в тбилисском ресторане. Кстати, почему оно еще здесь? Вроде бы уже все сроки вышли...
  • Шрек Баблокат
    Михаил Саакашвили заявил что всегда считал себя армянином и готов возглавить свободную Армению..😉
  • Борис Иванченко 6b5a38ee
    Нет , ну это вообще непристойно. Будучи государственным чинушей в зеленом стаде, подстрекать государственных служащих другой (дружественной) страны к неповиновению законной власти этой страны...! Не зря Порошенко выдворил этого авантюриста, хотя сам же его и приглашал . Он своей неадекватностью еще немало проблем создаст для Украины
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