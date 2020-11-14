Понад 200 тис. українців хворіють на діабет у важкій формі, - Степанов

В Україні понад 200 000 осіб живуть з інсулінозалежною формою цукрового діабету.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Цукровий діабет - одне з найбільш поширених захворювань в світі. В Україні 211 411 пацієнтів отримують інсулінотерапію, тобто вони мають важкий цукровий діабет", - сказав глава МОЗ.

Він зазначив, що захворюваність на цукровий діабет в Україні зростає, а хвороба "молодшає".

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Степанов нагадав, що для профілактики цукрового діабету необхідно вести здоровий спосіб життя: дотримуватися здорового харчування і зменшувати кількість цукру і насичених жирів; підтримувати нормальну вагу тіла, бути фізично активним (в тиждень має бути не менше 150 хвилин регулярної фізичної активності), а також уникати паління.

14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Розрізняють цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) і цукровий діабет II типу (інсулінозалежний).

Діабет входить до трійки захворювань, які найчастіше викликають інвалідність і смерть. За прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті.