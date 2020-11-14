Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів
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Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про 2317 загиблих у результаті військових дій в Нагірному Карабасі. При цьому мова йде тільки про тих, хто вже пройшов судово-медичну експертизу.
Про це повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"На цей момент експертизу пройшли тіла 2317 загиблих військовослужбовців, серед яких є непізнані трупи", - заявила вона.
Раніше влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повідомила про 1383 загиблих. Азербайджан, посилаючись на цензуру воєнного часу, поки не повідомляв даних про втрати в своїх лавах.
У 1991-1994 роках у війні за Нагірний Карабах загинули близько 30 тисяч осіб.