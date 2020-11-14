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Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів

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Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів
Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про 2317 загиблих у результаті військових дій в Нагірному Карабасі. При цьому мова йде тільки про тих, хто вже пройшов судово-медичну експертизу.

Про це повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"На цей момент експертизу пройшли тіла 2317 загиблих військовослужбовців, серед яких є непізнані трупи", - заявила вона.

Раніше влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повідомила про 1383 загиблих. Азербайджан, посилаючись на цензуру воєнного часу, поки не повідомляв даних про втрати в своїх лавах.

У 1991-1994 роках у війні за Нагірний Карабах загинули близько 30 тисяч осіб.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих

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Топ коментарі

  • Elxan Fuad Turan
    Сколка ))))) если посмотрет ролики как Азербайджанские Байрактары уничтажает армяшек и пусскую технику все станет на сваем месте.ешо не шетая "доброволцов"из парашы,окупированного Крыма,сирие,ливие,францие и вагнерцов
  • Татьяна Лайф
    Если учесть, что армянское радио такое же лживое, как и рашистское, то потери в разы больше. Наверное, уже и воевать стало некому, раз пашинян подписал капитуляцию, Остались стоматологи и жарщики шашлыков, разбросанные по всему миру, которые в интернете собирались все идти на карабах, но все никак не получалось.
    Одна из самых лживых наций при этом с имперскими замашками и без всякой самокритики, впереди только кацапы
  • Макс Полиграф
    Смогли и противопоставили гаубицы, грады и Точки-У.
    Или ты думал кацапы "передумали"? В итоге козломордое "колоссальное преимущество" рассосалось бы недели за две. Ты поинтересуйся реальными потерями кацапских войск на Донбасе, а потом придешь еще раз расскажешь за "розовые очки", чучело лишнехромосомное Армения подтвердила, что в Нагорном Карабахе погибли более 2,3 тыс. ее солдат - Цензор.НЕТ 4104
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