Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів". ВIДЕО

Медики кажуть, що люди починаються вірити в існування загрози лише після того, як самі зіткнуться із вірусом.

Про це йдеться у короткому ролику "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

"З машини швидкої допомоги в приймальне відділення більшість пацієнтів обласної інфекційної лікарні перевозять на візках - тепер лікарня приймає переважно людей у ​​важкому стані. У дворі медустанови гуркочуть колеса каталки - в чорних мішках перевозять померлих", - описує видання те, що відбувається в харківській COVID-лікарні .

Попри підвищену загрозу інфікування, медикам доводиться перевозити хворих на візках.

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Крім того, збільшилась кількість летальних випадків: лікарі змушені перевозити тіла померлих через двір лікарні в морг на візках і в чорних мішках.

"Третій за сьогодні", - коментує кількість померлих працівник лікарні. Чоловік зауважує, що в існування вірусу люди починають вірити тільки тоді, коли самі з ним стикаються.

"Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів. Доки не переконаються самі в цьому, то не повірять. Я дідуся поховав свого. Хлопців попросив - вони вивезли, бо родичі не можуть вивозити. Скажіть людям, нехай бережуться, щоб такого не було", - порадив медик.

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