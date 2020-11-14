Колишнього шефа спецслужб Вірменії Ванецяна звинуватили в організації заворушень
4 08629
Керівник опозиційної партії "Батьківщина", колишній директор Служби національної безпеки Вірменії Артур Ванецян затриманий співробітниками цього відомства.
Про це журналістам повідомила його адвокат Лусіне Саакян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами адвоката, Ванецяну висунуто обвинувачення у співучасті в організації масових заворушень, підготовці до узурпації державної влади та у підготовці до вбивства державного діяча.
Саакян назвала обвинувачення "політичним переслідуванням, оскільки Ванецян разом з іншими опозиційними лідерами виступав проти підписаної прем'єром угоди щодо Карабаху".
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада демонстрантами був побитий спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян.