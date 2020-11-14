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Колишнього шефа спецслужб Вірменії Ванецяна звинуватили в організації заворушень

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Колишнього шефа спецслужб Вірменії Ванецяна звинуватили в організації заворушень
Керівник опозиційної партії "Батьківщина", колишній директор Служби національної безпеки Вірменії Артур Ванецян затриманий співробітниками цього відомства.

Про це журналістам повідомила його адвокат Лусіне Саакян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами адвоката, Ванецяну висунуто обвинувачення у співучасті в організації масових заворушень, підготовці до узурпації державної влади та у підготовці до вбивства державного діяча.

Саакян назвала обвинувачення "політичним переслідуванням, оскільки Ванецян разом з іншими опозиційними лідерами виступав проти підписаної прем'єром угоди щодо Карабаху".

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Нагадаємо, в ніч на 10 листопада демонстрантами був побитий спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян.

Топ коментарі

  • Alex Coucher
    этот - консерва фсб, Окончил с отличием Академию Федеральной службы безопасности России.
  • три - пятнадцать
    цян цяну рознь.
    армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
    а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
  • Sergej B.
    Пора армянам уже смириться...
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