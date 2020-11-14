Новини • Агресія Росії проти України

Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС

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Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС
Російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне, постраждалих немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС 01

Топ коментарі

  • pompiere
    Сподіваюсь зеленський та вся зграя зрадників, які бояться за свої стільці ніж за життя захистників України і війну називають - глубокоє пєрєміріє, єслі нє счітать вражєскіх обстрєлов, таки сядуть в тюрму за окозамилювання.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вот сволочи...пока главный счетоводперемирия на больничной койке валяется решили неприцельно и хаотично спровоцировать ?? п*длюки!
  • Порохобандерівець
    До Феофанії не дострелили- значить все добре.
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