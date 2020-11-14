Офіс президента хоче зібрати на нараду мерів міст, де відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня, - ЗМІ

В Офісі президента України планують провести нараду з мерами українських міст через порушення рішення уряду про карантин вихідного дня. Ця нарада може відбутися вже найближчими днями.

Про це з посиланням на джерело в ОП повідомляє "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Насамперед до участі в нараді хочуть залучити мерів міст, де не дотримуються карантину. За словами співрозмовника, точної дати наради наразі немає, але вона може відбутися сьогодні-завтра.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення, що така розмова відбудеться у форматі селекторної наради о 17:00 суботи, 14 листопада. Водночас співрозмовники "РБК-Україна" серед мерів найбільших міст сказали, що їм запрошення на бесіду з президентом ще не надходило.

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