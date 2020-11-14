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Офіс президента хоче зібрати на нараду мерів міст, де відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня, - ЗМІ

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Офіс президента хоче зібрати на нараду мерів міст, де відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня, - ЗМІ
В Офісі президента України планують провести нараду з мерами українських міст через порушення рішення уряду про карантин вихідного дня. Ця нарада може відбутися вже найближчими днями.

Про це з посиланням на джерело в ОП повідомляє "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Насамперед до участі в нараді хочуть залучити мерів міст, де не дотримуються карантину. За словами співрозмовника, точної дати наради наразі немає, але вона може відбутися сьогодні-завтра.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення, що така розмова відбудеться у форматі селекторної наради о 17:00 суботи, 14 листопада. Водночас співрозмовники "РБК-Україна" серед мерів найбільших міст сказали, що їм запрошення на бесіду з президентом ще не надходило.

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Топ коментарі

  • 133133
    так дело в том, что "Офис президента" - это вообще не государственный орган и работают в нём не государственные служащие ?

    С какого хрена выбранные народом главы городов будут общаться с какими-то непонятными частными лицами, попавшими в эту самодеятельную организацию непонятно каким путём ?
  • 133133
    Не надо игнорировать.

    Надо от мерий городов послать на совещание завхозов.

    Шоб завхозы страны общались с завхозами мерий.
  • aleks kyb
    Это если меры захотят. А так - просто пошлют Бубочку. будет не красиво. Гамнокомандующего послали.
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