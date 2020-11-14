Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пише в блозі НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Страшні не стільки твердження про розділену Україну, скільки помилкові висновки, які зазвичай роблять на додачу. Наприклад, розмірковують про захід України, який розмовляє українською і хоче зближення з ЄС і НАТО, й схід, який надає перевагу російській, відкидаючи і те, й інше. Про українських угорців або болгар, які буцімто тільки і чекають, аби відокремитися. Далі зазвичай - нетрі роздумів, як все неоднозначно, і що Україна нібито має залишатися буфером між Росією і Заходом, що вона приречена на провал і розпад", - каже Кулеба.
Міністр вважає це "цілковитою нісенітницею".
"За даними соціологів, "мовне питання" непокоїть не більше одного відсотка українців. Після початку російської агресії більшість українців підтримують курс на вступ України до ЄС і НАТО, і ця підтримка зростає з року в рік. Національні меншини - наше національне багатство, а не загроза. Ось така ми єдина розділена країна", - упевнений Кулеба.
Як приклад для порівняння він наводить події 11 вересня 2001 року в США. Тоді пасажири літака, захопленого терористами, який мав врізатися в Капітолій, підняли бунт, унаслідок якого він не долетів до місця призначення. Американську націю Кулеба називає єдиною розділеною нацією.
"Ми теж єдина розділена країна. Розмаїття поглядів і думок у нашому суспільстві - це не слабкість, а сила. Все залежить від того, як керувати цим розмаїттям. Якщо пустити на самоплив, це призведе до руїни. Якщо ж грамотно керувати демократичними інструментами політики, розмаїття призводить до процвітання", - пише міністр.
Він пропонує шість принципів, які допоможуть в об'єднанні нації: "У випадку України шість принципів здатні зшити країну: незалежність, територіальна цілісність, європейський і євроатлантичний вибір, вільні вибори, підзвітна влада й українська мова як державна. А в іншому можна сперечатися скільки завгодно, бути будь-якого расового й етнічного походження, голосувати за будь-яку партію і жити в будь-якій області країни. Давайте дозволимо собі бути різними, але будемо однаково прагнути до успіху України та її процвітання".