Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну

Україні час забути нав'язану мантру про "розділену країну", яка приречена на провал.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пише в блозі НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Страшні не стільки твердження про розділену Україну, скільки помилкові висновки, які зазвичай роблять на додачу. Наприклад, розмірковують про захід України, який розмовляє українською і хоче зближення з ЄС і НАТО, й схід, який надає перевагу російській, відкидаючи і те, й інше. Про українських угорців або болгар, які буцімто тільки і чекають, аби відокремитися. Далі зазвичай - нетрі роздумів, як все неоднозначно, і що Україна нібито має залишатися буфером між Росією і Заходом, що вона приречена на провал і розпад", - каже Кулеба.

Міністр вважає це "цілковитою нісенітницею".

Читайте також: Київ не заперечує проти закриття торгових представництв Росії в Україні, адже угоду про них розірвано ще в серпні, - Кулеба

"За даними соціологів, "мовне питання" непокоїть не більше одного відсотка українців. Після початку російської агресії більшість українців підтримують курс на вступ України до ЄС і НАТО, і ця підтримка зростає з року в рік. Національні меншини - наше національне багатство, а не загроза. Ось така ми єдина розділена країна", - упевнений Кулеба.

Як приклад для порівняння він наводить події 11 вересня 2001 року в США. Тоді пасажири літака, захопленого терористами, який мав врізатися в Капітолій, підняли бунт, унаслідок якого він не долетів до місця призначення. Американську націю Кулеба називає єдиною розділеною нацією.

"Ми теж єдина розділена країна. Розмаїття поглядів і думок у нашому суспільстві - це не слабкість, а сила. Все залежить від того, як керувати цим розмаїттям. Якщо пустити на самоплив, це призведе до руїни. Якщо ж грамотно керувати демократичними інструментами політики, розмаїття призводить до процвітання", - пише міністр.

Він пропонує шість принципів, які допоможуть в об'єднанні нації: "У випадку України шість принципів здатні зшити країну: незалежність, територіальна цілісність, європейський і євроатлантичний вибір, вільні вибори, підзвітна влада й українська мова як державна. А в іншому можна сперечатися скільки завгодно, бути будь-якого расового й етнічного походження, голосувати за будь-яку партію і жити в будь-якій області країни. Давайте дозволимо собі бути різними, але будемо однаково прагнути до успіху України та її процвітання".

Читайте також: 48% українців виступають за визнання діячів УНР борцями за незалежність, 16% - проти, - опитування "Демініціатив" і КМІС