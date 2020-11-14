Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США"

Після виборів у США Україна зберегла незмінну двопалатну підтримку Демократичної і Республіканської партій.

І це, за словами президента Володимира Зеленського, "наша перемога", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави, дехто всередині країни мріяв, щоб ми припустилися помилки. Але Україна достойно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, що дуже важливо, двопартійну підтримку США", - зазначив Зеленський у своєму відеоблозі.

За його словами, це - справді перемога.

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"Наша позиція була правильною, вона показала невтручання у вибори іншої держави, а отже, найголовніше - Україна була й залишається партнером і другом як для демократів, так і для республіканців", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Демократична партія отримала необхідні 218 місць у Палаті представників Конгресу США для збереження контролю в палаті.

У сенаті, як очікується, у республіканців - хороші шанси зберегти більшість. Підсумок там буде підбито в січні, коли відбудуться повторні вибори в штаті Джорджія. Там, як очікується, переможуть кандидати-республіканці. 3 листопада вони випередили суперників, але не змогли набрати більшість голосів, необхідну в цьому штаті для обрання в сенат. Тому в штаті відбудеться додатковий раунд голосування.

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