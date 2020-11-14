Планується, що Верховна Рада наступного тижня розгляне понад сотню законопроєктів, - Стефанчук

На наступному пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 17 листопада, народні депутати планують розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук у відеоролику, опублікованому президентом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Наступного тижня заплановано розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум. По-моєму, це дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається саме в період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність Україні", - сказав він.

За словами Стефанчука, ще парламент планує розглянути законопроєкти про інвестиційних нянь, систему громадського здоров'я, віртуальні активи, а також проєкт закону щодо захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, й низку інших соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення у період карантину.

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"Загалом наступного тижня ми запланували до розгляду на різних стадіях понад сотню законодавчих актів. Сподіваюся, що парламент попри те, що будуть не всі народні депутати і у президії теж, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію", - сказав перший заступник голови парламенту.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук інфікувалися коронавірусом.