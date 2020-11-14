В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами"

В "Укравтодорі" відреагували на заяви "двічі колишнього міністра фінансів" Ігоря Уманського про розтрату грошей із "коронавірусного фонду".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства, специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі інших послуг. Зазначається, що 70-80% вартості тендеру становлять матеріали, ще 5% - фонд оплати праці. В "Укравтодорі" запевняють, що виконати послуги і забрати звідти навіть 20% неможливо.

"Маніпуляція про 40% чи навіть 100% відкатів могла спрацьовувати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі. Однак не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4000 км державних доріг", - наголошується в повідомленні.

"Коронакриза охоплює усі сфери життя та має наслідки не тільки для здоров’я громадян, але і для економіки – добробуту людей. Спрямування коштів на оновлення доріг є одним зі способів протидії наслідкам коронакризи", - впевнені в агентстві.

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В "Укравтодорі" наголошують, що спрямування 35 мільярдів гривень на дорожнє будівництво запланували ще в січні 2020 року. Гроші хотіли отримати від "Нафтогазу", який виграв їх у Стокгольмському суді у "Газпрому".

Однак згодом вирішили використовувати гроші "коронавірусного фонду". Тому "Укравтодор" зміг отримати гроші на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року, однак не безпосередньо від "Нафтогазу".

На звинувачення в розтраті грошей онкохворих в агентстві стверджують, що підтримали ініціативу депутатів, які запропонували спрямувати ці гроші не на дороги, а на обладнання в "Охматдиті".

У публікації наголошується, що "Укравтодор" не відмовлявся від аудиту МВФ, крім того, Державна аудиторська служба України цього року проводить рекордну кількість перевірок закупівель, зокрема близько 260 процедур.

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Також в "Укравтодорі" запросили Уманського проінспектувати 4 тисячі кілометрів вже оновлених доріг.

"Укравтодор" закликає двічі ексміністра фінансів перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами", - зауважили в агентстві.

Нагадаємо, Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей із "коронавірусного фонду". За його інформацією, від початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".