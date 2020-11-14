В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами"
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства, специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі інших послуг. Зазначається, що 70-80% вартості тендеру становлять матеріали, ще 5% - фонд оплати праці. В "Укравтодорі" запевняють, що виконати послуги і забрати звідти навіть 20% неможливо.
"Маніпуляція про 40% чи навіть 100% відкатів могла спрацьовувати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі. Однак не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4000 км державних доріг", - наголошується в повідомленні.
"Коронакриза охоплює усі сфери життя та має наслідки не тільки для здоров’я громадян, але і для економіки – добробуту людей. Спрямування коштів на оновлення доріг є одним зі способів протидії наслідкам коронакризи", - впевнені в агентстві.
В "Укравтодорі" наголошують, що спрямування 35 мільярдів гривень на дорожнє будівництво запланували ще в січні 2020 року. Гроші хотіли отримати від "Нафтогазу", який виграв їх у Стокгольмському суді у "Газпрому".
Однак згодом вирішили використовувати гроші "коронавірусного фонду". Тому "Укравтодор" зміг отримати гроші на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року, однак не безпосередньо від "Нафтогазу".
На звинувачення в розтраті грошей онкохворих в агентстві стверджують, що підтримали ініціативу депутатів, які запропонували спрямувати ці гроші не на дороги, а на обладнання в "Охматдиті".
У публікації наголошується, що "Укравтодор" не відмовлявся від аудиту МВФ, крім того, Державна аудиторська служба України цього року проводить рекордну кількість перевірок закупівель, зокрема близько 260 процедур.
Також в "Укравтодорі" запросили Уманського проінспектувати 4 тисячі кілометрів вже оновлених доріг.
"Укравтодор" закликає двічі ексміністра фінансів перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами", - зауважили в агентстві.
Нагадаємо, Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей із "коронавірусного фонду". За його інформацією, від початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".