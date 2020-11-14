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Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує працювати дистанційно і проводити щоденні брифінги з дому.

Про це він заявив в опублікованому на фейсбук-сторінці відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Перебуватиму на самоізоляції вдома. Працюватиму у звичному режимі, але дистанційно", - повідомив Степанов.

Міністр закликав українців дотримуватися всіх карантинних правил.

Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома 01

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак лікуються від Covid-19 у лікарні "Феофанія".

Окрім того, спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук інфікувалися коронавірусом.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Это уже сильно похоже на массовое дезертирство накануне грандиозного шухера в стране.
  • Володимир Мик
    Может наконец то угомонится этот даун Степанов и займётся собой а не уничтожением среднего класса и экономики в целом.
  • Bandera Rosa
    ...массовый падёжь скота...
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