Цього року модернізують КПВВ на Чонгарі, - Резніков

Наразі робиться все, щоб допомогти українським громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і зберігати з ними зв'язок.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який 14 листопада долучився до відеоблогу президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За його словами, саме тому 10 листопада з українського боку було відкрито чотири КПВВ на Донеччині і три – на Луганщині. Резніков анонсував відкриття через місяць сервісного центру в Новотроїцькому.

Також цьогоріч модернізують КПВВ на Чонгарі, а наступного року на всіх КПВВ буде облаштовано сервісні центри.

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