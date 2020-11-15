Верховна Рада має ухвалити рішення щодо Конституційного Суду до кінця року, - Зеленський
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Верховна Рада України до кінця року має прийняти рішення щодо Конституційного Суду і закон про державний бюджет на 2021 рік, тому жодні віруси не повинні перешкодити роботі парламенту.
У своєму відеоблозі президент Володимир Зеленський зазначив, що багато народних депутатів захворіли на COVID-19, зокрема спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Їм бажаю здоров’я. І всім депутатам, незалежно від партії, бажаю здоров’я", – сказав президент.
Водночас він зазначив, що цього року в парламенту ще багато роботи.
"Це і вирішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, вам це зробити", – наголосив Володимир Зеленський.