Зеленський розкритикував мерів за відмову запроваджувати карантин вихідного дня: Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі

Карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття. Завдання уряду - допомогти представникам малого та середнього бізнесу пережити ці обмежувальні заходи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави зауважив, що запровадження карантину вихідного дня можна підтримувати або не підтримувати, але треба розуміти, чому саме було ухвалене таке рішення.

"У нас щодня нові рекорди – більше 12 тисяч захворілих на день. Треба збити динаміку зростання захворілих. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм дійсно доведеться обирати, кого лікувати", – сказав Президент.

Він зазначив, що впровадження повного локдауну на весь тиждень з метою зменшення кількості хворих на COVID-19 завдасть значно більших збитків бізнесу та економіці, ніж карантин вихідного дня.

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"Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. І якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися", – додав Володимир Зеленський.

Водночас Президент погоджується, що навіть такий обмежений карантин спричинить значні втрати для окремих сфер бізнесу. Тому уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки.

"Це головне завдання: уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів, ще раз нагадую, не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу", – наголосив Глава держави.

Він також зазначив, що ефективність карантину вихідного дня залежить від взаємодії бізнесу та влади – центральної та місцевої.

"Але у деяких мерів, на жаль, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та інколи дійсно непопулярні кроки тому, що боремося не за особисті рейтинги, а за життя українців. Коронавірус змушує нас приймати складні рішення", – нагадав Володимир Зеленський.

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Проте, за його словами, якщо громадяни, бізнес і влада на місцях реально дотримуватимуться карантину у вихідні, буде шанс уникнути повного локдауну.

Нагадаємо, з півночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.

12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесено зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин з поділом на зони і вводячи карантин "вихідного дня".