Футбольна збірна України програла команді Німеччини в матчі "Ліги націй" УЄФА. Гра, що відбувалася в німецькому Лейпцигу, завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Перший гол в матчі, український, забив Роман Яремчук на 12-й хвилині, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Німецький гравець Лерой Сане відповів своїм голом на 23-й хвилині, а ще два голи господарям додав Тімо Вернер – на 33-й і 64-й хвилинах.

На думку головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка, на результат вплинуло, насамперед, послаблення команди в зв'язку з коронавірусом, пише пресслужба Української асоціації футболу.

Сам матч майже до останньої хвилі перебував під загрозою через позитивні тести на COVID-19, які виявилися в чотирьох українських гравців і ще одного члена штабу збірної 13 листопада. Але перед матчем, 14 листопада, тести решти членів збірної були негативні.

Таким чином, на цей час у групі A4 Німеччина вийшла на перше місце з 9 очками, Україна опустилася на третє і має 6 очок. Друге місце в Іспанії з 8 очками, останнє четверте має Швейцарія, в якої 3 очка.

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Останні матчі в групі мають відбутися 17 листопада. Збірна України того дня буде грати в гостях у Люцерні зі збірною Швейцарії.