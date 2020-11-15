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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає

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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає
За минулу добу, 14 листопада, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та ії найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    шо там у вас за сводка, пока главнокакбыкомандуюющий видосиками балуется? )))
    какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
    думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
    (пардон за сарказм.)
    короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
  • 5 копійок
    Говнокомандуючий збацає гнівний відосик, чи втреться і проковтне?
  • Frol Fedoroff
    Шла 1001-я ночь "перемирия" Зежерезады. Обстрелы - неприцельные, снайпера врага - косоглазые, потери ВСУ - не боевые. И каких только сказок не расскажет. эта наша киевская Зехерезада чтобы дотянуть до "рассвета"
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