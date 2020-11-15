Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.
Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.
Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.