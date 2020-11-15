В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник. Також за останню добу госпіталізовано – 1 227 особи, летальних випадків – 95, одужало – 2 633 особи.
На день раніше зафіксовано рекордні 12 524 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, 13 листопада за добу коронавірус підтвердився у 11 787 осіб, 12 листопада зафіксовано 11 057 випадків інфікування; 11 листопада було 10 611 нових випадків, 10 листопада повідомлялося про 10 842 хворих.
За весь час пандемії в Україні :
-захворіло – 535 857 осіб;
-одужало – 241 444 особи;
-летальних випадків – 9 603;
-проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.