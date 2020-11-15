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85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція. ФОТОрепортаж

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Поліцейські Київської області за першу добу карантину вихідного дня задокументували 85 порушень карантину.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"На території області працювало 55 рейдових груп. Під час перевірки дотримання карантинних заходів працівники поліції задокументували 85 правопорушень.

Зокрема, найбільше порушень зафіксовано серед роботи великих мережевих магазинів – 11 фактів.

10 порушень виявлено серед власників закладів харчування, кав’ярень та ресторанів, які знехтували рішенням КМУ і не припинили свою діяльність, приймали відвідувачів.

8 фактів порушень карантину виявлено серед пасажирських перевезень. Тут були порушення щодо надмірної кількості пасажирів у громадському транспорті та недотримання масочного режиму.

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Не припинили свою діяльність власники салонів краси та перукарень. Упродовж дня таких порушень працівники поліції задокументували 5 випадків.

За всіма виявленими фактами порушення карантинних заходів працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від 17000 до 34000 гривень для фізичних осіб і від 34000 до 170000 гривень — для посадовців.

Усі адмінматеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Нагадуємо, що за порушення протиепідемічних правил передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність".

85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 01
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 02
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 03
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 04
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 05
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 06
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 07
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 08

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85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 09

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Тілом Вовік у ВІП-палаті в Феофанії, але впевнений- душею з народом, - в коридорах лікарень і без кисню.
    85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 2825
  • Nikolai Chizhevsky
    Простых людей малый средний бизнес решили доконать выставили их преступниками а "народно избранным" можно миллиарды разворовывать из того ж ковинд фонда во время когда не хватает апаратов это настолько циничнои мерзко а они ловят парукарни мелкие видно на фото что это не мегаприбыль по виду, продавцов детской обуви
  • vitaliymkua
    І не кажи... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 1183
    85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6906
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