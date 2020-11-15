Новини

Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?"

15 89598
Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?"
Чинний президент США Дональд Трамп вперше натякнув на свій швидкий відхід з посади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він сказав під час виступу в Білому домі з приводу можливого локдауна в країні, про який говорять у команді Джо Байдена.

"Ця адміністрація не введе локдаун. Сподіваюся, що б не трапилося в майбутньому - хто знає, яка це буде адміністрація? Я думаю, час покаже - але я можу сказати, що ця адміністрація не введе локдаун", - сказав Трамп.

Водночас, як відзначає видання, готовність Трампа допустити, що в наступному році може бути інша адміністрація, безпосередньо залежить від визнання результатів виборів, які він нині оскаржує.

Також читайте: Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP

За даними Університету Джона Хопкінса, в США після виходу на 10 мільйонів випадків коронавірусу цього понеділка до кінця тижня додалося ще понад пів мільйона нових випадків. При таких темпах приріст може перевищити 11 мільйонів у наступні чотири дні, що стане найшвидшим приростом нового мільйона випадків за весь час пандемії.

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Байден заявил, что готов на уступки:
    - Мелания может остаться в Белом доме)) Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 6715
  • Шрек Баблокат
    Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 8262
  • Анатолик
    Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 7461
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини