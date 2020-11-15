Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко. КАРТА
Про це повідомив у фейсбуці міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921.
15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620.
Захворіли:
-525 жінок, віком від 18 до 97 років;
-343 чоловіки, віком від 18 до 93 років;
-25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.
Захворіли також 42 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.