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Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко. КАРТА

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Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко. КАРТА
У Києві за минулу добу лабораторно підтверджений 921 випадок захворювання на COVID-19. Всього підтверджених випадків захворювання в столиці 50 620.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921.

15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620.

Захворіли:
-525 жінок, віком від 18 до 97 років;
-343 чоловіки, віком від 18 до 93 років;
-25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.

Захворіли також 42 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.

Також читайте: За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко

Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко 01
Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко 02

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Топ коментарі

  • Eugeniusz 1
    Лучше бы таких дебилов как ты "зныщувала"!
  • Eugeniusz 1
    0.5% за 8месяцев???? Населения города Киев????
    ЭТО СУПЕРПАНДЕМИЯ!
  • время
    Чим дурніша влада, тим зліше коронавірус. Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко - Цензор.НЕТ 1104
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