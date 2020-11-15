У Луцьку на двох дільницях немає протоколів засідання, у Кам'янці-Подільському не вистачає виборчих скриньок, - "ОПОРА"

Спостерігачі громадянської мережі "ОПОРА" повідомляють про порушення на виборчих дільницях в день голосування в другому турі виборів міського голови в деяких населених пунктах України.

Інформація про порушення опублікована на сайті "ОПОРИ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в Луцьку на двох виборчих дільницях комісії не вели протоколів ранкового засідання. На одній з дільниць комісія не оголосила кількість виборців і бюлетенів. Щодо протоколу відповіли, що оформлять його пізніше.

На виборчих дільницях в Кам'янець-Подільському не вистачає скриньок для голосування, фіксують спостерігачі "ОПОРИ". На одній з дільниць члени комісії вирішили не використовувати урну через пошкодження, тому заклеїли її скотчем, перевернули і відставили в бік.

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Брак виборчих урн і кабінок для голосування спостерігається і на трьох діляницях в Херсоні.

У місті Українка (Київська обл.) на одній з дільниць секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів, не дочекавшись завершення голосування, майже від початку робочого процесу.

Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають в Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці.

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