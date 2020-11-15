"Каруселі" та незаконна агітація: спостерігачі КВУ заявляють про порушення. ФОТО
Про це сказано на сторінці КВУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Херсоні на вулицях містах розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів. Зокрема, мова йде про рекламні площини із написами "Обирай! Свій господарник або чужий популіст", а також бігборди із зображенням динозаврів і написом "так" (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон "Великих динозаврів").
У Херсоні напередодні дня голосування було розміщено оголошення щодо грошової винагороди для громадян за інформацію про виборчі фальсифікації: "Внимание! Вознаграждение 30 000 грн. за достоверную информацию о подкупе избирателей, "сетках", попытку сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября!". Вказано номер телефону, за яким рекомендують звертатися.
У Краматорську спостерігачі КВУ повідомляють про підозру на використання технології "виборчих каруселей". На дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.
Також спостерігачі КВУ інформують про недотримання на деяких виборчих дільницях протиепідемічних вимог. Так, у Краматорську на дільниці №141042 спостерігаються організаційні проблеми: в приміщенні дільниці розміщено вузький шкільний коридор, відсутні захисні екрани, дистанція між членами комісії не дотримується.