Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим". АУДIО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Єврорадіо".
Запис було опубліковано в соцмережах вранці 15 листопада, підтвердити або спростувати його автентичність поки не вдалося.
Наводимо фрагмент розшифровки аудіозапису.
"- Алло, швидка.
- Добридень.
- Добридень.
- А це старший лікар?
- Так, Грибок.
- Здрастуйте, моє прізвище Кенюх Ігор Григорович, я начальник ізолятора тимчасового утримання на Окрестіна. Так. Дивіться, значить, у мене зараз є, щойно були дві бригади ваші, ось. Чуєте мене?
- Так, чую.
- Я зараз ... У мене була розмова з лікарями. Я вам хочу сказати, ну, м'яко так, що це лікарі не зовсім благонадійні і вони тут не повинні бути. Якщо можна, приберіть їх, будь ласка, звідси. Вони несуть абищо і не туди, куди треба.
- Як це зрозуміти, поясніть, будь ласка? Що значить "неблагонадійні"?
- Співчувають затриманим.
- Ну це нормально, вони ж медпрацівники.
- Нормально?
- Ну медпрацівники, ну як вони можуть не співчувати?"
Старший лікар швидкої допомоги Грибок уточнила, що її співробітники забрали з ізолятора двох хворих у важкому стані, одного з них - з судомами.
Начальник ізолятора сказав, що буде дзвонити в міністерство охорони здоров'я і вирішувати це питання там.