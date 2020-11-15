Новини • Місцеві вибори-2020

Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА"

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Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА"
За перші 4 години виборів явка виборців в 7 містах, де вибирають міських голів, становить 8,6%.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

Спостерігачі "ОПОРИ" зазначають, що повторне голосування відбувається в основному з дотриманням законних процедур і в безконфліктній атмосфері.

За даними мережі, в першому турі 25 жовтня в аналогічний час явка сягнула 13,5%.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня склала 36,88%.

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Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається  повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають в Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    народ забил на все ... типа - голосуй не голосуй ...пздц
  • Ksenia VB
    Люди взагалі не прийшли.
    Вибори можна вважати недійсними.
  • Ig Shu
    не дивно, якщо вибір без вибору з двох сортів багна... Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6446
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