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Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін

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Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін
Професор Угур Сахін, співзасновник компанії BioNTech, що розробила вакцину від коронавірусу, вважає, що пандемія піде на спад до літа 2021 року. До норми життя на планеті повернеться до зими 2021-2022 років.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно впевнений, що вакцина дозволить знизити передачу вірусу від однієї людини іншій, можливо, не на 90%, можливо, на 50%,  але ми не маємо забувати, що навіть це може призвести до різкого скорочення поширення пандемії", - сказав він.

Після новини про винахід вакцини деякі оглядачі припускали, що життя може повернутися у звичне русло до весни 2021 року. Але професор Сахін не поділяє цю думку.

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За його словами, якщо все буде добре, вакцинація розпочнеться "наприкінці цього року - на початку наступного року". Відчутний вплив вакцини на поширення вірусу можна буде спостерігати до квітня 2021 року, коли у всі куточки світу буде поставлено понад 300 млн доз вакцини.

"Літо допоможе нам, адже влітку рівень інфікування знизиться, і що абсолютно важливо, так це те, щоб ми отримали високий рівень вакцинації до осені/зими наступного року чи раніше", - додав Сахін.

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Топ коментарі

  • sunuyiwipmailtempinfo
    Особливо Бразилія "не знає". Як у спамі?
  • Senator S 01a656ec
    По сути Путлеру осталось полгода...
  • piligrim
    лохдавун...
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