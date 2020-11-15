Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін
Про це він заявив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно впевнений, що вакцина дозволить знизити передачу вірусу від однієї людини іншій, можливо, не на 90%, можливо, на 50%, але ми не маємо забувати, що навіть це може призвести до різкого скорочення поширення пандемії", - сказав він.
Після новини про винахід вакцини деякі оглядачі припускали, що життя може повернутися у звичне русло до весни 2021 року. Але професор Сахін не поділяє цю думку.
За його словами, якщо все буде добре, вакцинація розпочнеться "наприкінці цього року - на початку наступного року". Відчутний вплив вакцини на поширення вірусу можна буде спостерігати до квітня 2021 року, коли у всі куточки світу буде поставлено понад 300 млн доз вакцини.
"Літо допоможе нам, адже влітку рівень інфікування знизиться, і що абсолютно важливо, так це те, щоб ми отримали високий рівень вакцинації до осені/зими наступного року чи раніше", - додав Сахін.