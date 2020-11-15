Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку

Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав у твітері перемогу на виборах свого суперника від Демократичної партії Джо Байдена. Невдовзі він видалив цей твіт і заявив, що буде боротися.