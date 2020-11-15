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Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку

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Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку
Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав у твітері перемогу на виборах свого суперника від Демократичної партії Джо Байдена. Невдовзі він видалив цей твіт і заявив, що буде боротися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на твітер президента США.

"Він переміг, бо вибори було сфальсифіковано. Спостерігачів не допустили, голоси рахувала ліворадикальна приватна компанія "Домініон" із поганою репутацією і низькопробним обладнанням", - написав Трамп.

Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку 01

Наразі цей твіт видалено.

"Він переміг тільки в очах фейкових медіа. Я нічим не поступаюся! На нас чекає довгий шлях. Ці вибори були сфальсифіковані!" - написав президент США.

Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку 02

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Топ коментарі

  • вау
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  • вау
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  • Олександр Дніпро
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