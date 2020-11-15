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На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники

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На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники
Кількість затриманих на акціях протесту в неділю в Білорусі перевищила 500 осіб.

Такі дані правозахисного центру "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними на 18:00, у списках "Весни" 502 людини. Списки продовжують доповнювати.

Основна кількість затримань відбулася в Мінську, але правозахисники повідомляють також про затриманих у Гомелі, Світлогорську, Новогрудку, Бобруйську, Гродно, Пінську, Бресті, Новополоцьку, Барановичах, Могильові, Осиповичах, Жлобині, Молодечні, Ів’ї.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, загалом на акціях у різних містах країни в неділю затримано 17 журналістів.

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Топ коментарі

  • вставай
    Все-таки сябри, зараз, ментально близькі кацапам. Ті теж в автозаках селфі робили, а у нас вони горіли. Але будем справедливими. Це тільки їхня перша революція.
  • вставай
    Не треба судити. Ми теж до кінця свою справу не виконали. Була пісня Майдану "Горіла шина", так там були рядки: "під суд народний трибунал, кожен піде регіонал..." А вони і досі себе непогано почувають, сидять в раді і прикупили каналів. І НІХТО не сів.
  • Евгеньевич Євгенович
    Які упороті там партизани...
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