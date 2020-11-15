На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники
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Кількість затриманих на акціях протесту в неділю в Білорусі перевищила 500 осіб.
Такі дані правозахисного центру "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За даними на 18:00, у списках "Весни" 502 людини. Списки продовжують доповнювати.
Основна кількість затримань відбулася в Мінську, але правозахисники повідомляють також про затриманих у Гомелі, Світлогорську, Новогрудку, Бобруйську, Гродно, Пінську, Бресті, Новополоцьку, Барановичах, Могильові, Осиповичах, Жлобині, Молодечні, Ів’ї.
За інформацією Білоруської асоціації журналістів, загалом на акціях у різних містах країни в неділю затримано 17 журналістів.