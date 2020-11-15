Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду

Триває робота з виконання спільної заяви, підписаної президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним 10 листопада.

Про це 15 листопада на брифінгу заявив помічник президента Азербайджанської Республіки, завідувач відділу з питань зовнішньої політики Адміністрації президента Хікмет Гаджиєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на АПА.

Він зазначив, що, згідно із заявою, ЗС Вірменії мали покинути територію Кельбаджарського району до 15 листопада.

"Вчора відбулися обговорення президентів Азербайджану та Росії. Було звернення вірменської сторони до Азербайджану з допомогою Росії. Вірменська сторона попросила продовжити цей термін до 25 листопада. Погодні умови погіршуються, є тільки одна дорога в цьому напрямку - дорога у Варденіс, а пропускна здатність дороги низька. Азербайджан дав згоду на виведення цивільного населення з Кельбаджару до 25 листопада. Зобов'язання залишаються чинними, спеціальну заяву про продовження терміну не підписано", - зазначив він.

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Вірменії продовжили до 25 листопада час для звільнення Кельбаджарського району.

"Згідно зі спільною заявою, підписаною 10 листопада президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, до 15 листопада мають звільнити Кельбаджарський район, до 20 листопада - Агдамський, до 1 грудня - Лачинський район", - цитує АПА помічника президента Алієва.

За його словами, на прохання вірменської сторони дано ще 10 днів для того, щоб вони покинули Кельбаджар: "Угода про виведення вірменських збройних сил з Агдаму і Лачину залишається чинною".

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