Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же

Харківська міська територіальна виборча комісія на виконання рішення апеляційного суду підписала новий протокол за результатами виборів до Харківської міської ради.

Цю інформацію "Суспільному" 15 листопада підтвердила голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова, передає Цензор.НЕТ.

Протокол комісії у документах ТВК на сайті міськради поки не опубліковано, зазначає видання..

Список обраних депутатів, як пояснювали в ТВК, не зміниться. Залишилося питання, чи будуть вже зареєстрованих депутатів новообраної ради реєструвати заново.

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Нагадаємо, 13 листопада Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії від 5 листопада про визнання обраними 84 депутатів Харківської міської ради. Суд встановив, що міська ТВК прийняла рішення без урахування рішень судів, де розглядалися справи, пов'язані з виборами в районах міста.

З ТВК судився кандидат від партії "Слуга народу" Олексій Вац. Крім визнання протиправним та скасування протоколу ТВК, він також наполягав на призначенні повторних виборів, однак суд у цьому йому відмовив.