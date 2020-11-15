Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же
Цю інформацію "Суспільному" 15 листопада підтвердила голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова, передає Цензор.НЕТ.
Протокол комісії у документах ТВК на сайті міськради поки не опубліковано, зазначає видання..
Список обраних депутатів, як пояснювали в ТВК, не зміниться. Залишилося питання, чи будуть вже зареєстрованих депутатів новообраної ради реєструвати заново.
Нагадаємо, 13 листопада Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії від 5 листопада про визнання обраними 84 депутатів Харківської міської ради. Суд встановив, що міська ТВК прийняла рішення без урахування рішень судів, де розглядалися справи, пов'язані з виборами в районах міста.
З ТВК судився кандидат від партії "Слуга народу" Олексій Вац. Крім визнання протиправним та скасування протоколу ТВК, він також наполягав на призначенні повторних виборів, однак суд у цьому йому відмовив.