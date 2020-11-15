Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі

Центральна виборча комісія 15 листопада, в день повторного голосування на виборах міського голови, припинила достроково повноваження голови міського тервиборчкому Одеси Наталії Сиволапенко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, прийнято постанову "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".

Документом передбачено дострокове припинення повноважень голови міської ТВК Одеси Наталії Сиволапенко (від місцевої організації політичної партії "Солідарність жінок України") "у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру цього члена було включено до складу виборчої комісії". На цю посаду знову призначено Ніну Чернишенко.

Як нагадує "ОПОРА", 14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко.

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Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія "Пропрозіція") на В’ячеслава Франчука.

Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.