Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє. ТАБЛИЦЯ

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив остаточні результати екзитполу на повторних виборах мера Одеси станом на 20:00.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМІС, респондентам пропонувалося анонімно відповісти на запитання, за якого кандидата на посаду одеського міського голови вони щойно проголосували.

Опитування показало такий результат: Микола Скорик набрав 40,9% голосів, Геннадій Труханов - 56,7%. Зіпсували бюлетені 2,3% опитаних.

Також соціологи цікавилися, хто має більше шансів на перемогу. Тут на користь Труханова висловилися понад 65% опитаних.

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Уточнюється, що генеральна сукупність екзитполу - виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території Одеси (крім спеціальних дільниць - лікарень, в'язниць, військових частин тощо). Вибірка репрезентативна для міста загалом. Станом на 20:00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65,9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.

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