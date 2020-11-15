Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають". ВIДЕО
На прохання журналістки телеканалу OBOZREVATEL Христини Бондаренко уточнити цю інформацію відповів відмовою, передає Цензор.НЕТ. Він заявив, що це нібито може нашкодити українським військовим, які перебувають у зоні ООС.
Арестович розповів, що ходив на Донбасі за лінію фронту. На уточнююче запитання про його участь у бойовому виході в 2018 році в районі Краматорська він відповів, що це була Світлодарська дуга.
"Скажімо так: я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки. Ти перша людина, яка запитала мене про це за сім років моєї публічної діяльності", - сказав спікер.
Він наголосив, що пам'ятає всі свої бойові виходи.
Журналістка уточнила, що всі відомості про Арестовича мають загальний характер, без будь-якої конкретики, а свідків його бойових заслуг нібито немає.
"Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають", - парирував той.
Він також сказав, що має сім відомчих нагород.
"Сьома наздогнала недавно. Це іменна вогнепальна зброя", - уточнив спікер.
На його думку, про те, за що вручено ці нагороди, треба запитувати начальство.
"А що поганого в тому, щоб сказати, де це було? Як це було?" - поцікавилася журналістка.
"Там просто зараз відбувається та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба. Може зашкодити хлопцям, які там досі", - відповів Арестович.