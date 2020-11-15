Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають". ВIДЕО

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що 33 рази здійснював бойові виходи за лінію фронту в зоні операції Об'єднаних сил. Увага! Ненормативна лексика!

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На прохання журналістки телеканалу OBOZREVATEL Христини Бондаренко уточнити цю інформацію відповів відмовою, передає Цензор.НЕТ. Він заявив, що це нібито може нашкодити українським військовим, які перебувають у зоні ООС.

Арестович розповів, що ходив на Донбасі за лінію фронту. На уточнююче запитання про його участь у бойовому виході в 2018 році в районі Краматорська він відповів, що це була Світлодарська дуга.

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"Скажімо так: я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки. Ти перша людина, яка запитала мене про це за сім років моєї публічної діяльності", - сказав спікер.

Він наголосив, що пам'ятає всі свої бойові виходи.

Журналістка уточнила, що всі відомості про Арестовича мають загальний характер, без будь-якої конкретики, а свідків його бойових заслуг нібито немає.

"Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають", - парирував той.

Він також сказав, що має сім відомчих нагород.

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"Сьома наздогнала недавно. Це іменна вогнепальна зброя", - уточнив спікер.

На його думку, про те, за що вручено ці нагороди, треба запитувати начальство.

"А що поганого в тому, щоб сказати, де це було? Як це було?" - поцікавилася журналістка.

"Там просто зараз відбувається та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба. Може зашкодити хлопцям, які там досі", - відповів Арестович.

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