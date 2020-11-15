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За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона

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За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона
У першому турі виборів президента Молдови жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому 15 листопада відбувся другий тур.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, за результатами екзитполу Майя Санду (лідер опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) набирає 55%, а Ігор Додон (чинний президент, прихильник проросійської політики) - 45%.

Станом на 21:00, коли закрилися дільниці, явка становила 52,59%.

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Топ коментарі

  • злой крот
    Вітаю Молдову з перемогою над кацапським бидлом.
  • Прощай немытая раССея
    Контрацептив пукинский пролетает.. По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 7870
  • Гыг с Вами
    и турки не сплоховали По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 6918

    По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 8610
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