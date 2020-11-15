Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус
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Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович захворів на коронавірус.
Про це він написав у фейсбуці 15 листопада, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, зловив коронавірус. Будемо лікуватися", - повідомив Рабінович.
Нагадаємо, 11 листопада спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. 12 листопада перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.
Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки покладаються на заступника голови ВР Олену Кондратюк.