Новини • Розслідування злочинів на Майдані, Коронавірус і карантин

Слідчий у справах Майдану Єна помер від коронавірусу, - Адвокатська дорадча група

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Слідчий у справах Майдану Єна помер від коронавірусу, - Адвокатська дорадча група
11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Адвокатської дорадчої групи.

"Це велика втрата для нас і для розслідування. Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим в епізоді розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській. Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні за цим епізодом. Координував велику кількість учасників, експертів. Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи. Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану. Висловлюємо співчуття і підтримку близьким, друзям, колегам", - йдеться в повідомленні.

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Слідчий у справах Майдану Єна помер від коронавірусу, - Адвокатська дорадча група 01

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Топ коментарі

  • Igor L
    Міністра МОЗ Степанова звільняють, рішення в ОП вже прийняте, голоси депутатів для його зняття вже є, через це Степанов сімулірує хворобу на коронавірус, щоб не вигнали! Знімати Степанова потрібно було відразу після призначення, на другий день, а краще взагалі його не призначати! Потрібно повернути Супрун на посаду міністра МОЗ, вона сьогодні найбільш адекватна кандидатура - має успішний досвід роботи міністром, має наукову ступень в медицині в найкращому медичному університеті світу і має практичні медичні знання як практикуючий лікар для боротьби з епідемією на рівні міністра МОЗ!
  • Arab 961433ac
    Царство небесное. Но, все уже потеряли надежду на результат
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы. Они налицо: системы здравоохранения нет, государства, способного мобилизовать ресурсы и эффективно их использовать, нет, элита абсолютно невменяема, и приняв решения, старается на них заработать по максимуму, а народ не хочет их контролировать и влиять. Всем просто наплевать и, когда нет эмпатии в обществе, то, соответственно, мы и получаем то, что сейчас видим.
    И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.(с)
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