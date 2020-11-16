Слідчий у справах Майдану Єна помер від коронавірусу, - Адвокатська дорадча група

11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Адвокатської дорадчої групи.

"Це велика втрата для нас і для розслідування. Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим в епізоді розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській. Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні за цим епізодом. Координував велику кількість учасників, експертів. Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи. Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану. Висловлюємо співчуття і підтримку близьким, друзям, колегам", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 46-річна співробітниця поліції померла від коронавірусу в Івано-Франківську. ФОТО