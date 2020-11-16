Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії держави, передає Цензор.НЕТ.

Так, після підрахунку протоколів із 98,74% виборчих дільниць у Молдові Санду отримала 56,36% голосів виборців, а її опонент, чинний президент Ігор Додон - 43,64%. Розрив між ними становить приблизно 200 тис. голосів - понад 889 тис. за Санду, трохи менше 689 тис. - за Додона.

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Як зазначає Інтерфакс-Україна, за кордоном взяли участь у виборах президента Молдови понад 260 тисяч виборців, з них за Санду проголосувало більш ніж 80%.

Остаточні результати будуть відомі в понеділок вранці після закриття дільниць і підрахунку голосів у США та Канаді.

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Мая Санду подякувала своїм виборцям. Вона обіцяла об'єднати розколоте в ході виборів суспільство і вирішувати економічні проблеми. Вона також заявила про намір домагатися розпуску парламенту і дострокових парламентських виборів, наголосивши на готовності співпрацювати в цьому питанні з іншими політичними силами.

Чинний президент Молдови Ігор Додон поки свою поразку не визнав. Він обіцяв провести брифінг після засідання вищого керівництва країни в понеділок, об 11:00.

Станом на 8:25 ранку 16 листопада ЦВК Молдови обробила 99,91% голосів. Лідерка проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду перемагає в другому турі виборів президента, набравши 57,71% голосів. Чинний проросійський президент Ігор Додон набирає 42,29%.