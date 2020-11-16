Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців

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Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців
Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини і Міністерство закордонних справ Франції зробили спільну заяву про завершення робіт над новими пунктами пропуску на лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства ФРН в Україні.

"Німеччина і Франція вітають завершення робіт над двома новими пунктами пропуску на лінії розмежування. Це може збільшити кількість переходів уздовж 450-кілометрової лінії розмежування до семи. Цим Україна виконує свої зобов'язання, про які Росія, Україна, Франція та Німеччина домовились у висновках Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Таким чином, Україна створила умови для поліпшення важких умов на пунктах пропуску до початку зими й полегшення тяжкого становища людей на Сході України", - йдеться в заяві.

Також МЗС вітають підтримку Європейського Союзу в забезпеченні інфраструктури на нових пунктах пропуску в Золотому та Щасті.

"Ми закликаємо Росію та сепаратистів негайно відкрити всі існуючі пункти пропуску на лінії розмежування в Донецькій області. Наразі тисячам людей, які відвідують лікарів, отримують пенсійні виплати або бажають побачити своїх близьких, заборонено поїздки через лінію розмежування. Конфлікт не може й надалі тривати за рахунок страждань населення, а протистояння не повинно заглиблюватися далі.

Попри домовленість у межах Тристоронньої контактної групи сепаратисти не виконали своїх зобов'язань щодо уможливлення відкриття пунктів пропуску в Золотому і Щасті, запланованого на 10 листопада. Ми закликаємо Росію використати свій вплив задля забезпечення виконання цих домовленостей. Як член Тристоронньої контактної групи Росія також веде прямі переговори з Україною і несе спільну відповідальність за успішне виконання висновків Паризького саміту.

Німеччина та Франція і надалі дотримуються мети повної реалізації домовленостей, досягнутих на Саміті 9 грудня", - наголошується в публікації.

Також читайте: Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба

Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобовязання, чекаємо того самого від Росії та її найманців 01

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Читайте: Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, але людей мало, - Держприкордонслужба

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Русня никогда не выполняла ни одного взятого на себя обязательства !!! КРАПКА

    Зе и Ермак в цейтноте по выполнению своих обещалок данных кремлю.
    Какой может быть Нормандский формат при полном отсутствии стратегии у зеленых? Может стратегия это есть маразматический план Кравчука? хм..тогда в итоге Украина возьмет на себя новые обязательства, чтобы снова их выполнять в одностороннем порядке !? пздц..маразм.
  • Miko R 798886a8
    А ТИМ ЧАСОМ...
    США кільканадцять хвилин тому запустили в політ до МКС космічний корабель Crue Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами одночасно.
    Роскосмос, від послуг якого відмовились в NASA, втратив за ці хвилини
    ТРИСТА ШІСТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, що складає
    ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ.
    -+-+-
    А Україна приєдналась до програми освоєння Місяця. Це означатиме участь в *********** дослідженнях, розробці та виготовленні космічного обладнання тощо.
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Поэтому никакие переходы нам не нужны.... Заборы повыше, колючая проволока на них погуще и широченная минная полоса....Пусть живут там, как в СССР, за "железным занавесом"....
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