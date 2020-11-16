Новини • Боротьба з коронавірусом

Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі

4 22017
Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі
Захисні маски і соціальна дистанція будуть необхідні навіть після того як з'явиться вакцина проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в неділю, 15 листопада, заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі.

"Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину (проти коронавірусу. - Ред.)", - заявив Фаучі в інтерв’ю телеканалу CNN.

"Тому що навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90-95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна для вас", - додав головний інфекційний лікар США.

Фаучі також сказав, що сам він, як тільки отримає вакцину, не зможе спокійно відмовитися від усіх захисних засобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО

За словами лікаря, вакцина дозволить розслабитись і зніме тривогу через можливість заразитись, втім, він не рекомендує повністю відмовитись засобів захисту під час пандемії.

Раніше компаній "Пфайзер" заявила, що їхня вакцина під час випробувань показала 90% ефективності. Компанія планує до кінця місяця подати заявку на затвердження в Адміністрацію з контролю за продуктами харчування і ліками США, щоб отримати дозвіл на використання цієї вакцини у лікарнях.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • юра Лонг
    Верить никому нельзя. Но фаучи можно. Только пусть он сначала докажет и обоснует свои проповеди в открытом диспуте с представителями асоциации врачей противников ковида коих тысячи. Иначе это сказки в стране дураков для буратин.
  • aquarius580 .
    Во как им страшно что население осознает это вселенское нае*алово, и пригласит старика Линча разобраться с авторами.
  • Антип61
    Эффект от ремней безопасности не равен нулю, но даже пристегнувшись ими, не стоит ездить на 200 км в час.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини