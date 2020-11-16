Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.
Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців ОС не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.
"Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.