COVID-19: ВООЗ зафіксувала новий рекорд добової захворюваності і виявила, в які дні тижня реєструють найбільше нових випадків

Протягом двох діб у ВООЗ фіксують рекордні показники кількості виявлених нових випадків коронавірусу. Від початку пандемії зареєстровано майже 54 мільйони випадків інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на інформагентство AFP.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували рекордну щоденну кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

Згідно з оприлюдненими в неділю, 15 листопада, даними, напередодні повідомлялося про 660 905 випадків коронавірусу, що становить новий рекорд. Попередня велика кількість була зафіксована напередодні - 13 листопада - і становила 645 410 випадків. Попередній рекорд ВООЗ фіксувала 7 листопада, коли було 614 013 випадків.

Як наголосили у ВООЗ, простежується чітка тенденція, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах. Загалом від початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання у світі, водночас понад 1,3 мільйона людей, в яких було діагностовано COVID-19, померли.

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13 листопада генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застеріг, що доведеться подолати "довгий шлях", щоб взяти вірус під контроль в усьому світі. Він також висловив упевненість у тому, що подальше поширення вірусу можна стримати навіть без прориву в розробці необхідної вакцини.

"Світ не може сподіватися лише на одне і нехтувати багатьма іншими інструментами, які ефективні для того, щоб взяти цей вірус під контроль", - сказав він.